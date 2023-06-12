Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'i anarken kullandığı sözler Can Ataklı'yı rahatsız etti! Haddini aşan ifadeler

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek anısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AKM Opera Salonu'nda '40 Yıl 40 Eser' etkinliği düzenlendi.'Şairlerin sultanı, milletin duygu sancağı' üstad Necip Fazıl Kısakürek'i bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, 'Bu yıl aynı zamanda ecdadın kendi ifadesiyle fikrimizin çerçevesi dediği 'Büyük Doğu' mefkuresinin 80. yıl dönümüdür. Üstat, 2. Cihan Harbi'nin buhranlı yıllarında neşretmeye başladığı Büyük Doğu'yu tam 35 yıl boyunca çıkarmaya devam etmiştir. Haftalık, aylık ve günlük olarak toplam 512 sayıya ulaşan bu muhteşem külliyat, yayınlandığı döneme mührünü vurmuştur. Üstadın bütün eserlerinin düşünce ve ideolojisinin omurgasını Büyük Doğu oluşturur desek herhalde haddimizi aşmış olmayız.' diye konuştu.Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci 'Sultanu'ş Şuara' unvanına sahip Ahmet Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle İslam düşünce ve ideolojisinde gelecek nesillere iz bırakan eserleri ve günümüzde de büyük saygı duyulması CHP'li gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.Ataklı şu ifadeleri kullandı;Çok üzülerek izledim Tayyip Erdoğan -piri üstadi bir adam var biliyorsunuz- Necip Fazıl Kısakürek; ayyaşlıktan uyuşturucudan, kumar borcundan birden bire hidayete erip İslam dünyasının lideri yapılan bir adam. İnsanlar fikir değiştirir ama sanki bunlardan hiç bahsetmeyip sanki doğuştan bir İslamiyet lideri gibi falan... 70'li yıllarda falan Necip Fazıl böyle put gibi oturur, zavallı gençler gelirler onun karşısında tir tir titreyerek gelir, o da onlara eğitici konuşmalar yapar.26 Mayıs 1904 İstanbul doğumlu olan şair Ahmet Necip Fazıl Kısakürek, 24 yaşındayken yayımladığı Kaldırımlar şiir kitabı ile tanınmış ve o şekilde anılmaya başlamıştır. Necip Fazıl Kısakürek babası aslen Maraşlı olan hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ve annesi Girit Ensarlarından bir ailenin kızı olan Mediha Hanımdır.Fransız Frerler Mektebi ve Amerikan Koleji gibi batılı okullarda kısa süreli eğitimler alan Kısakürek; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gençliğinde bir dönem burslu olarak yurt dışına okumaya gönderilmiştir.Sorbonne Koleji Felsefe Bölümünde okuyan Necip Fazıl Kısakürek mistik filozof Henri Bergson ile tanışmıştır. Paris'te bohem bir yaşamı tercih eden ünlü şair daha sonra İstanbul'a dönerek burada kendini bulma çabaları sonucunda en son İslam felsefesi alanında kendini geliştirdi ve bu görüşte karar kıldı.Kaldırımlar Şairi Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te evinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.Necip Fazıl Kısakürek hayatı ve şiirleri ile 39. ölüm yıldönümünde anılıyor! Necip Fazıl Kısakürek kimdir, ne zaman öldü, nereli?Örümcek Ağı (1925)Kaldırımlar (1928)Ben ve Ötesi (1932)Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933)Tohum (1935)Beklenen (1937)Bir Adam Yaratmak (1938)Künye (1938)Sabır Taşı (1940)