Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.(Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sizlerin (anavatan Türkiye'nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle uyum içerisindedirAramızda bulunmanız bize güç veriyor.Kıbrıslı Türklerin Rumlar kadar egemenlik hakkı vardır.Seçimler bir demokrasi şöleni içinde, Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşti. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz, bu da bizim bir geleneğimizdir.Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.