Son hafta! Okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor

Havaların ısınmasının ardından öğrenci ve veliler yaz tatilini beklemeye başladı.Bu yıl ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından eğitime ülke genelinde ara verilmişti.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim - öğretim yılı takvimine göre okulların kapanacağı tarihe sayılı günler kaldı.Okullarda eğitim, 12 Eylül 2022 tarihinde başladı.Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.Böylelikle yaklaşık 19 milyon öğrenci yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.Öte yandan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.Sınav heyecanı başlıyorOrtaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.