Somer Şef'in yerine geldi! MasterChef'in yeni jürisi belli oldu...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak.Heyecanla beklenen All Star'ın tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.MasterChef'in jüri kadrosunda yaşanan değişiklik ise ortaya çıktı.Somer Şef, şimdilerde hukuk savaşı veriyor.Ünlü şefin geçtiğimiz yıl devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Açılan dava sonucu Somer Sivrioğlu'nun 22.5 yıl hapsi istendi.Aynı zamanda Avusturalya'da işleri devam eden Somer Sivrioğlu, MasterChef yeni sezonunda yer almama kararı aldı. Yerine kimin geleceği merak konusu iken, seyirciler aydınlandı.Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef yer aldı. Somer Sivroğlu'nun yerine geldiği düşünülen Yılmaz Öztürk kimdir merak konusu oldu.Şef yılmaz Öztürk, geçtiğimiz sezon MasterChef'e konuk olarak katıldı.Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı.2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı.2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu.Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.