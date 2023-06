Sel mağduru Ankaralılardan Yavaş’a istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı peşinde gezerek Ankara’yı sahipsiz bırakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haftalardır Ankara’da etkili olan sağanak yağışlarla hala mücadele etmekten aciz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da günler öncesinde sarı kod uyarısı verilmesine rağmen ısrarla mazgal ve rögar temizliğini yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki yağdı.HAKAN HAN ÖZCAN, “Siyasi ikbal sevdanız bittiyse gündeminiz artık Ankara olsun.” diyerek Yavaş’a tepki gösterdi.TURGAY BAŞTUĞ, “Temizlenmeyen mazgallar! Yetersiz personel! Siyasi şovmenliğe gelince meydanlarda ama afetlerde ortada görünmeyen bir Belediye Başkanı!” ifadelerini kullandı.En ufak yağmurda su taşkınları ve sel suları ile mücadele eden Ankara’da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışlar yine Ankaralıları perişan etti. Ankara’ya hizmet etmek yerine eziyet eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi temizlemekte aciz kaldıkları mazgal ve rögarların üzerine de asfalt döktürerek kapattırdı. Ankara’ya tek bir çivi çakmayan, üstüne yapılan yatırımları da katleden Yavaş yüzünden birçok ev ve işyerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Metro istasyonlarına kadar su doldu. Vatandaşlar için çileyen dönüşen yağmurlarda ortadan kaybolan Mansur Yavaş’a tepki yağdı. Ankara’da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da sarı kod uyarısı yapılırken ABB tarafından yine hiçbir önlem alınmadı. Yağışlar sebebiyle Ankara’nın Sıhhiye semtinde çok sayıda ev, işyeri ve araç sular altında kaldı.Vatandaşlar kendi imkânları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken Çankaya’da da sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Metro İstasyonları da sular altında kalırken metroda bulunan vatandaşlar son anda tahliye edildi. Yavaş’ın liyakatsizliğine ve her doğal afette ortadan kaybolmasına vatandaşlardan tepki yağdı.Ankara’da etkili olan sağanak yağış Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisizliği yüzünden hayatı felç etti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri uğruna aylarca Ankara’yı Allah’a emanet bırakan Mansur Yavaş, şimdi de Ankara’da etkili olan yağışlarda ortadan kaybolmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da etkili olan yağışlar için sarı kod uyarıları verilmesine rağmen Yavaş ve ekibi hiçbir hazırlık yapmadı. Mazgal ve rögar temizliğini göz ardı etmekte ısrarcı olan Yavaş ve ekibi üstüne birde Ankara’nın birçok noktasında mazgalların ve rögarların üstüne asfalt dökerek kapattı. Yavaş ve ekibinin iş bilmezliği yüzünden her yağmurda Ankaralılar kâbusu yaşamaya başladı.Etkili olan her yağmurda Ankaralılar su baskınları ile yüz yüze kalırken, Ankara’ya hizmet etmek yerine yıllardır eziyet eden Yavaş, beceriksiz yönetim anlayışı ile tarihe geçti. Üzeri asfalt ile kapatılan mazgallar ve rögarlar yüzünden cadde ve sokaklar da su birikintileri oluştu. Ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Ankara’nın Sıhhiye semtinde bir vatandaş metro istasyonuna dolan suları görüntüledi. Şelaleyi anımsatan görüntüler metro içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi.Yavaş’ın iş bilmezliğine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Siyasi ikbal sevdanız bittiyse gündeminiz artık Ankara olsun. Defalarca uyardık, yağmur mazgalları ve ızgaraları temizlemediğiniz gibi ekipleriniz de yetersiz kalıyor!” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da, “Temizlenmeyen mazgallar! Yetersiz personel! Siyasi şovmenliğe gelince meydanlarda ama afetlerde ortada görünmeyen bir Belediye Başkanı! Sonuç: Kaderine teslim edilmiş bir Ankara! Mansur Yavaş’ı asli vazifesi olan Belediye Başkanlığını yapmaya davet ediyorum.” diyerek Yavaş’a çağrıda bulundu. Ankara Valisi Vasip Şahin ise, “Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaparak,“İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır. söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.Her yağmurda zor anlar yaşayan Ankaralı vatandaşlar Mansur Yavaş’a tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden Yavaş’a istifa çağrıları yapılırken, Şevval Yalçın isimli bir vatandaş, “Sahilin tadını çıkarıyoruz Beşevler’de” diyerek yaşanan sıkıntıya dikkat çekti. Gökhan isimli bir başka vatandaş ise, “Olta var mı” diyerek Yavaş’ın beceriksizliği ile dalga geçti. Azad isimli bir başka kullanıcı da, “Ankara'da bu rezaleti yaşamaktan sıkıldık. Su basan metro durakları, caddeler, evler, iş yerleri” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.Kemal Tahir isimli sosyal medya kullanıcı ise Yavaş’ın Ankara’yı Allah’a emanet bırakmasını hatırlatarak, “Uzaktan yönetilen belediye böyle olur Mansur başkannn mazgalların bakımını yapsan böyle olmazdı belediyene geri dön Ankara’da yağmur, sel var.” diyerek Yavaş’a istifa çağrısı yaptı. Selahattin Hanlı da, “Ankara'yı İzmir gibi yöneteceğiz demişlerdi, sözlerini tuttular, Ankaralı şahit. Mansur Yavaş'ın sürekli uyarılarını görüyoruz ama hiç bir yağmur öncesi sokaklarda mazgal temizliği göremiyoruz, biz mi körüz, siz mi yoksunuz?” dedi. Cengiz Çağlar ise, “Sayın Mansur Yavaş, Ankaralı size oy verdi. Siz Ankara’ya hizmeti bırakmış, başka işlerle ilgileniyorsunuz. Her yağmur da aynı yerleri su basıyor, Siz buralarda önlem almayı neden düşünmüyorsunuz? Ankaralıları neden cezalandırıyorsunuz?” diye konuştu. Ahmet Ay isimli bir başka vatandaş da, “CHP’nin Yavaş’ı, Ankara’yı yavaş yavaş bitirdi. Yağmur yağdı Mansur Bey yağmur” diyerek tepki gösterdi. Halil İbrahim Dursun isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise Yavaş ile alay ederek, “Ankaralılar müjde! Mansur Yavaş metro hattına şelale getirdi” paylaşımını yaptı.