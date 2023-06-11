Pençe-Kilit Harekat Bölgesinden acı haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.Patlama sonucu, uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya ile Halil Şahin yaralandı.Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan iki askerin kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.