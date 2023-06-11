MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi' denildi.