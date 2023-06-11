Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran siyasetçi' olduğunu gösteren anketi beğendi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğendi. Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek sesle dile getirdiği 'değişim' talebine ABB Başkanı Mansur Yavaş sessiz kalsa da sosyal medya hesabından bu yönde mesajlar vermeye başladı.Yavaş, resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğendi.Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösterildi.Yavaş'ın beğendiği anket paylaşımının sonundaki "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…" notu ise dikkat çekti.