Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. 1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak. Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.Teknolojinin gelişmesi ve pek çok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte e-fatura'nın hem daha pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten KolayBi' CEO'su Gökhan Boyana, 'E-fatura, kullanımı her geçen gün daha geniş alana yayılan bir hizmet. Bizim de en çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri' diye konuştu. KolayBi' olarak sundukları e-fatura hizmeti sayesinde tahsilat ödeme süreçlerinin kısaldığını söyleyen Gökhan Boyana, nakit işlemlerinin de oldukça hızlandığını kaydetti.Bu sayede faturaların kaybolma sorununun da tamamen ortadan kalktığına dikkat çeken Boyana, şunları kaydetti: 'Bu sayede faturaların oluşturulması, gönderilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasındaki süre minimum seviyeye düştüğü için iş verimi de otomatik olarak artıyor.Bunun yanı sıra e-fatura kullanımı ile kâğıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, kağıt ve basım maliyetleri de ortadan kalkarak doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.Ayrıca e-fatura'yı tercih eden müşterilerimiz yer ve zaman fark etmeden, diledikleri yerden e-fatura oluşturup iletebiliyor. İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden de gönderebiliyor. Öte yandan e-fatura'larını 10 yıl boyunca saklayıp diledikleri zaman erişebiliyorlar.'e-fatura'ya geçiş süreciyle birlikte bu hizmetten ilk defa faydalanacak işletmeler için iş süreçlerini kolaylaştıran KolayBi' Jet hizmetini devreye alacaklarını belirten Boyana önemli açıklamalar yaptı.Boyana şunları söyledi: 'Gayrimenkul ve emlak sektörü, e-ticaret faaliyetinde bulunanlar, motorlu taşıt sektörü, inşa, alım, satım veya kiralama yapanlar, internet üzerinden ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmeti verenlerden oluşan oldukça büyük bir kitle, e-fatura kullanımına geçecek. Onların bu yöndeki ihtiyaçlarını analiz ederek biz de KolayBi' Jet'i geliştirdik. Bu hizmetimiz sayesinde işletmeler ayrıntılara boğulmadan sadece satış ve fatura yönetimi yapacak. Arayüzü oldukça sade ve kullanışlı. Bununla birlikte KOBİ'ler hızlıca e-fatura entegrasyonunu tamamlayıp hemen fatura kesmeye başlayabilecek.'Onların bu yöndeki ihtiyaçlarını analiz ederek biz de KolayBi' Jet'i geliştirdik. Bu hizmetimiz sayesinde işletmeler ayrıntılara boğulmadan sadece satış ve fatura yönetimi yapacak.Arayüzü oldukça sade ve kullanışlı. Bununla birlikte KOBİ'ler hızlıca e-fatura entegrasyonunu tamamlayıp hemen fatura kesmeye başlayabilecek.'