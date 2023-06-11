İkitelli Organize Sanayii Sitesi’nde yangın: Söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar gece boyunca sürerken, itfaiyenin su sıktığı duvarlar kısmen yıkıldı. Söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verirken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerinde inceleme yaptı.Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında başlayan yangını söndürme çalışmaları 13'nci saate girerken, yangına TOMA'lar da destek verdi.İtfaiye erleri, tüm binayı saran alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, binanın duvarları da kısmen yıkıldı.Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da inceleme yaptı. İtfaiyenin yangını söndürmek için yaptığı çalışmalar aralıksız sürüyor.İtfaiyenin çalışmalarını yakından takip eden Adil Gölcük, "Telefon geldikten sonra koşa koşa geldik. Duyduğumuza göre orta katta kaynak yapılırken, talaşlara ateş sıçramış. Onun dışında kimyasal maddelerle birleşip yayılıyor. Temennimiz kısa sürede söndürülmesi. Buradan birçok insan ekmek yiyor" dedi.Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.