Endonezya ve Yemen dışişleri bakanlarından, Hakan Fidan'a tebrik

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Avad bin Mubarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Endonezyalı ve Yemenli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Marsudi ve Bin Mubarak, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.