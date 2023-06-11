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Beyaz Gazete
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Elazığ'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutunun ilk bloğu tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığlı afetzedeler için yapımına başlanan toplu konutlarda katlar yükseliyor.

Ekleme: 11.06.2023 - 11:46 Güncelleme: 11.06.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutunun ilk bloğu tamamlandı
Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı…

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili yerle bir etti.

O illerden biri olan Elazığ’da da yüzlerce insan yersiz yurtsuz kaldı.

Saha çalışmaları sürüyor
Afetin yaralarını sarmak için anında işe koyulan devlet, sahada çalışmaya başladı.

Depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ yeni konutlar yapıyor.

Aşağıdemirtaş mevkisinde yapımına başlanan TOKİ konutlarının ilk bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

5 ayda tamamlanacak
Diğer konutların yapımı da hızla devam ederken, konutların 5 ay içerisinde bitirilip, vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan TOKİ konutlarında büyük bir mesafe aldıklarını belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, şunları söyledi:

Yağış engel olsa da hizmet gecikmeyecek
Yoğun yağışlardan dolayı biraz gecikmeler yaşadık ama şu anda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlk bloğumuz tamamlandı, kaba inşaatımız bitti. Şu anda ince inşaat çalışmaları devam ediyor. Diğer yapılarda da çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bir an önce bu konutları bitirerek, depremzedelere teslim etmeyi düşünüyoruz. Tüm bloklarımız 3+1 olmak üzere GB ve DB tipi şeklinde yapıyoruz. Ekiplerimiz zaten hızlı bir şekilde çalışıyor. 5 ay içerisinde depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz.
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