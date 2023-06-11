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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu: Menzile yürümekte kararlıyım

CHP'de gelecek kurultayda genel başkanlık için aday olup olmayacağı sorulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimin şart olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu: Menzile yürümekte kararlıyım
Ekleme: 11.06.2023 - 14:22 Güncelleme: 11.06.2023 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu: Menzile yürümekte kararlıyım
Seçimlerden yenilgiyle çıkan muhalefetin gündeminde değişim var.

Özellikle CHP'de tabandan gelen tepkiler sonucu parti MYK'sı değişmiş fakat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmemişti.

Kılıçdaroğlu'nun istifa karşısında diretmesi tepkiyi daha da artırırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim talebi bir doz daha arttı.

İmamoğlu son olarak Haliç'te İBB tarafından düzenlenen etkinlikten sonra gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı'na açık ve net bir şekilde 'CHP genel başkanlığına aday mısınız?' sorusu yöneltildi.

İmamoğlu değişimin şart olduğunu söyledi.

'Değişim şart'
İmamoğlu soruyu şöyle yanıtladı:

'Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim. Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır. Değişim, birtakım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir.

Bunun parti içinde konuşulması tartışılması en doğrusu elbette çok geniş fikirlerim var. Bunun gerekli kısmını parti yöneticileri gerekli kısmını kamuoyu ile paylaştım paylaşmaya devam edeceğim.'
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