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Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü keman virtüözü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan ve devlet sanatçısı unvanı alan Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Suna Kan'ın hayatını kaybettiğini piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay sosyal medyadan duyurup "Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla" dedi

Ekleme: 11.06.2023 - 11:38 Güncelleme: 11.06.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak gösterilen Suna Kan'ın hayatını kaybettiğini piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay sosyal medyadan açıkladı.

"BÜYÜK BİR MÜZİSYENİMİZİ..."

Gülsin Onay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suna Kan'ı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla."

SUNA KAN BABASININ YOLUNDA İLERLEMİŞTİ

Adana'da 1936 yılında dünyaya gelen Suna Kan'ın babası Nuri Kan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola sanatçısıydı. Babasından 5 yaşındayken keman öğrenen Suna Kan, Hulusi Karsel'den keman dersleri almıştı.

İSME ÖZEL KANUN ÇIKARILAN BİR SANATÇIYDI

İlk resitalini 18 Nisan 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nın konser salonunda veren sanatçı 1948 yılında ise ismine özel kanun çıkarılan bir isim oldu. Harika Çocuk Yasası olarak anılan "İdil Biret ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun" ile yurt dışı için devlet bursu almıştı.

BİRİNCİLİKLE BİTİRMİŞ, DEVLET SANTÇISI UNVANI ALMIŞTI

Suna Kan böylece Paris Konservatuvarı'na gönderilmiş ve 1952 yılına gelindiğinde konservatuvarı birincilikle bitirmişti. Uzun yıllar yurt dışında çeşitli konserler veren ve ödüller alan Suna Kan 1957 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist ve başkemancı olarak görev yapmıştı. Sanatçıya 1971 yılından itibaren "Devlet Sanatçısı" unvanı da verilmişti.

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