Diyarbakır ve İstanbul merkezli ‘Akort Operasyonu’nda 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini 'polis' ya da 'savcı' olarak tanıtıp hakkınızda 'terör örgütü soruşturması' var diyerek paralarını dolandıran şebekeye operasyon yapıldı.Polis ya da savcı olarak kendilerini tanıtan şüphelilerin, yapılan çalışmalar sonucunda, sürekli hat değiştirdikleri ve sahte hat kullandıkları tespit edildi. Yapılan 2 aylık teknik takipte, polis, sesin izini sürdü ve ses analizi ile çete üyelerini tespit etti.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda çete üyelerinin aradıkları yüzlerce vatandaşlata, 'Operasyon yapılacak' 'Paralarınızın seri nosu alınacak', 'Hesabınızı FETÖ ele geçirdi', 'Adınıza hesaplar açıldı' 'Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı' türünden yöntemlerle paraları vermeye ikna ettikleri belirlendi.Diyarbakır ve İstanbul merkezli operasyonlar sonucunda, Ö.G, E.K, İ.E, H.D, Y.A, A.B ve A.Ö. gözaltına alındı. Mahkemeden haklarında 4 günlük ek gözaltı süresi alınan ve sorgulamaları süren 7 kişi ile birlikte çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.