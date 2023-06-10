Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'ni takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Manchester City - Inter mücadelesini takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Başkan Erdoğan, dev mücadeleyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile birlikte izledi. Başkan Erdoğan, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Inter'i 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Manchester City'i tebrik etti.

İstanbul bugün Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasındaki dev mücadele dünyanın pek çok ülkesinden de heyecanla takip edildi.Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na birlikte geldi.UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki nefes kesen maçta Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Heyecan dolu 90 dakikanın sonucunda İngiliz devi, İtalyan ekibini 1-0 mağlup etti ve kupaya uzanan taraf oldu.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dev finalde kupanın sahibi olmaya hak kazanan Manchester City'i tebrik etti.Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'.