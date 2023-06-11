Başkan Erdoğan: Kimse artık oy tercihinden dolayı vatandaşa parmak sallayamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de ''40 Yıl, 40 Eser' Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü' Dijital Sergi Açılışı' etkinliğinde konuştu. Yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal niteliğindeki kırsal kesimde yaşayan vatandaşları hor gören açıklamalarına da değinen Başkan Erdoğan CHP'nin bu zihniyetle Türkiye'de iktidar yüzü göremeyeceğini söyledi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 40 Yıl 40 Eser Etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete intikalinin 40. Sene devriyesini idrak ediyoruz. Rabbim ondan razı olsun. Üstadın eserlerinin yeniden tanzim ederek kitap severlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum. Üstadımızın emaneti Mehmet Kısa Kürek'i yürekten kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum. Nitelikli özgün ve gençlerimize hizmet eden her türlü çabanızda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.Necip Fazıl Cumhuriyet tarihimizin en sancılı dönemlerine şahitlik etti. Fertlerin yaşdığı bütün ıstırapları bizzat görmüştür. Kültürel hegemonyaya teslim olmak yerine kalemi ve kelamiyle direnmeyi seçti. Hiç kolaya kaçmadı zor olanı tercih etti. Allah demenin yasak olduğu yıllarda mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Fikir cephesinde onun bileğini bükemedikçe daha da küstahlaştılar. Kültür sanat camiamızın bugün bile esaretinden kurtulamadığı mahalle baskısında Necip Fazlı on yıllarca maruz kalmıştır. Necip Fazlı Türkiye merkezli düşünce merkezinin vücut bulmuş haliydi. O hayatının en kıymetli yıllarını fikir Mehmetçik'leri yetiştirmeye adamıştır. Kimsenin ne dediğine bakmadan anlattı konuştu ve yazdı.Bir Ayasofya davamız varsa biz bu davayı Üstad Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultan Ahmet Meydanı'ndan 'Ayasofya açılacak' derken bu heyecanı ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da Allah'ın izniyle açtık.KILIÇDAROĞLU'NA 'KIRSAL KESİM' TEPKİSİ!Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. (Kemal Kılıçdaroğlu) Ne diyor 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı' Hani partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? Bİr taraftan öyle bir taraftan böyle, artık bunu yemezler. Bu millet daha ileri gidiyor ve gidecek. Kimse artık oy tercihinden dolayı vatandaşa parmak sallayamayacak. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. Bu millet terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir.'SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN DANİSKASIDIR'Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.