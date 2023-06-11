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Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapıldı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Ekleme: 11.06.2023 - 13:46 Güncelleme: 11.06.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu “Geçtiğimiz yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptığımız Boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibariyle yeni bir artış daha getiriyoruz. Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazlarını geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek.” dedi.

İlk güncelleme 39 yıl aradan sonra 2022’de yapıldı
Bakan Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığını belirterek “1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.

Boğaz geçişleri Montrö ile düzenlendi
Montrö Sözleşmesine göre Türk Boğaz’larından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını aktaran Bakan Uraloğlu, “Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da “Altın Frank” esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

"Boğazlarımızdan sağladığımız gelir artacak"
Son fiyat güncellemesine ilişkin bir örnek paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz’da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz.'' dedi.
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