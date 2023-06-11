Ankara'da bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından bazı alt geçitleri su bastı.Ekipler, can kaybının yaşanmasını o bölgelerde önlem aldı.Ankara Valisi Vasip Şahin de su basan bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını duyurdu."İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır:Ulaştırma bakanlığı alt geçidiMamak Boğaziçi köprü alt geçidiSabancı kız yurdu alt geçidiKeçiören Yavuz Sultan Selim köprü alt geçidiAltındağ Altınsoy köprüaltı alt geçidi,Altındağ Mustafa TUNA köprüaltı alt geçidi,Samsun yolu Telekom alt geçit,Çiftlik Kavşağı Yenimahalle Yönü,Kurtuluş Trafik ekipler amirliği önüBalgat Ehli-Beyt altgeçidi,Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur."