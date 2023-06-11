Ankara'da bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, etkili olan sağanak yağışın ardından su basan ve trafiğe kapatılan alt geçitlerin listesini paylaştı.
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından bazı alt geçitleri su bastı.
Ekipler, can kaybının yaşanmasını o bölgelerde önlem aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin de su basan bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Vali Şahin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır:
Ulaştırma bakanlığı alt geçidi
Mamak Boğaziçi köprü alt geçidi
Sabancı kız yurdu alt geçidi
Keçiören Yavuz Sultan Selim köprü alt geçidi
Altındağ Altınsoy köprüaltı alt geçidi,
Altındağ Mustafa TUNA köprüaltı alt geçidi,
Samsun yolu Telekom alt geçit,
Çiftlik Kavşağı Yenimahalle Yönü,
Kurtuluş Trafik ekipler amirliği önü
Balgat Ehli-Beyt altgeçidi,
Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur."
Ekipler, can kaybının yaşanmasını o bölgelerde önlem aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin de su basan bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Vali Şahin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır:
Ulaştırma bakanlığı alt geçidi
Mamak Boğaziçi köprü alt geçidi
Sabancı kız yurdu alt geçidi
Keçiören Yavuz Sultan Selim köprü alt geçidi
Altındağ Altınsoy köprüaltı alt geçidi,
Altındağ Mustafa TUNA köprüaltı alt geçidi,
Samsun yolu Telekom alt geçit,
Çiftlik Kavşağı Yenimahalle Yönü,
Kurtuluş Trafik ekipler amirliği önü
Balgat Ehli-Beyt altgeçidi,
Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI