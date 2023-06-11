Afyonkarahisar'da kanlı olay: Kayınpederini öldürdü!

Olay, dün gece saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce kaçarak M.Ç.Ç. ile evlenen H.D. (21), eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin evine döndü. İki aile arasında bu nedenle husumet başladı. Dün gece M.D., arkadaşı B.T. (46) ile 03 AEM 782 plakalı araçla damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. Bu sırada işe gitmek için sokakta servis bekleyen M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile karşılaşan M.D., iddiaya göre dünürüne saldırdı.DAMAT VE KARDEŞİ DE OLAYA KARIŞTIKavga seslerini duyarak evden çıkan M.Ç.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı. Kavgada M.D. ve B.T. ile karşı taraftan M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopaya el koydu.HASTANEDE ÖLDÜHastanede tedaviye alınan yaralılardan M.D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.D.'nin, damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi. M.Ç.Ç., hastanedeki müdahalesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.