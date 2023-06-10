  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE tesisinde meydana gelen patlamaya 9 dakikada müdahale edildiğini, 5 can kaybı dışında yaralı olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama
Ekleme: 10.06.2023 - 18:25 Güncelleme: 10.06.2023 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İlk ambulans, 9 dakikada olay yerine ulaştı'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

'Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den şehit işçiler için taziye mesajı
Sinan Oğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur tartışması: Benim başarım
Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama
CHP'li Zeydan Karalar'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı: Partilisini böyle tokatladı
Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!
Merdan Yanardağ'ın başörtüsü rahatsızlığı bitmedi! Skandal sözler: Kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi
İETT yolda kaldı... Gözler Ekrem İmamoğlu'nu aradı: Arızalar yüzde 60 arttı! Vatandaştan tepki yağdı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! İnsan hayatını hiçe sayan inşaat mühürlendi!
LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın
ABD basınında çarpıcı sözler! Türkiye’nin atacağı adımları böyle anlattılar: Kazanan her halükarda Erdoğan!
Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında
CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
Esenyurt'ta DEAŞ'ın kilit ismi yakalandı
Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor
Kılıçdaroğlu 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki
Canlı yayında yapay zekaya sordular! LGBT aile yapısını tehdit ediyor mu? Yapay zekadan olay cevap!
Ülkeyi karıştıran olayda yeni gelişme: Trump hakkındaki 'gizli belgeler'e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Belediye başkanlarının birinci önceliği hizmet etmektir siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması...

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gizli olarak takip edilebilecek

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gizli olarak takip edilebilecek

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası