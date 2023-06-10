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Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

Ankara’dan sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı. İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının retweet edilen tweet, gelen tepkiler sonrası silindi. Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silinmişti.

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
Ekleme: 10.06.2023 - 16:28 Güncelleme: 10.06.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
Her fırsatta İBB meclisi tarafından engellendiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı.


Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

ASILSIZ HABERİ PAYLAŞTILAR!

İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

ASILSIZ HABERİ PAYLAŞTILAR!

İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA GELMİŞTİ...

Eskişehir ve İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara 'manevi danışman' adı altında imam atandığı yönündeki iddialarına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti.

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TROL EKİBİ KENDİNİ ELE VERDİ

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silindi.

Geçtimiz günlerde Ankaralılar sağanak yağışın izlerini silmeye çalışırken, Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

Yapılan paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...

APAR TOPAR SİLDİLER

Paylaşım, belediyenin sosyal medya ekibi tarafından fark edilince apar topar silindi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada dalga konusu oldu.

Öte yandan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

'Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin.'
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Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
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