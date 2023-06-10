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LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

LGBT terörü Amerika kıtasını esir aldı. Okullarda hatta kiliselerde dahi çocuklara LGBT dayatılması yapılan ABD'de aileler sokaklara inerek yetkililere sesini duyurmaya çalışmıştı. ABD Başkanı Joe Biden LGBT'yi meşrulaştırmak istediğini açık açık dile getirirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu. Küresel sermayenin de desteği ile gençleri ele geçiren LGBT'ye karşı ABD'nin ardından Kanada'da da aileler ayaklandı.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın
Ekleme: 10.06.2023 - 12:30 Güncelleme: 10.06.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın
ABD'de 20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilikler yasallaştırıldı. Yetmedi ABD Başkanı Joe Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatına karşı çıkan eyaletleri hedef aldı. Kanada'da da durum farklı değil...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini belirtti. Skandalların ardı arkası kesilmezken Kanada'da aileler 'çocuklarımızı rahat bırakın' diyerek sokağa döküldü.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

Kanada'nın başkenti Ottowa'da cinsiyet ideolojisi protestosunda taraflar karşı karşıya geldi. 5 kişi tutuklandı. Üç okul ve bir tıp merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen protestolarda 'Çocuklar ergenlik engelleyicilere rıza gösteremez' ifadeleri kullanıldı.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

LGBT karşıtı Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte LGBT ve trans çocuk dayatmasına karşı düzenlediği protestolarda 'Çocuklarımızı rahat bırakın' sloganları attı.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın


LGBT destekçilerinin de karşılarında eylem yaptığı olayların ardından Ottowa polisi 5 kişiyi tutukladı. Cadde kapatıldı.

ABD'de de geçtiğimiz günlerde benzer olaylar yaşanmıştı. LGBT'yi okul müfredatlarına sokulmasını da içeren karara isyan eden aileler, okul yönetimini tepki için okulun önde protesto gösterisi gerçekleştirmişti.

'ÇOCUKLARIMIZI RAHAT BIRAKIN'

Birleşik Okullar Bölgesi Kurul Başkanı Jackie Goldberg ve üye Nick Melvoin tarafından sunulan ve LGBT destekçisi öğretmenlerin baskıları sonucu onaylanan karara büyük tepki gösteren aileler, 'Çocuklarımızı rahat bırakın' sloganları atmıştı.

Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği salı günü, tepkilerini ortaya koymak adına okul binasının önünde bulunan aileler ile kararı destekleyen LGBT'liler arasında kavga çıkmıştı.

Çocuklarını korumak isteyen ailelerle LGBT destekçileri arasında yaşanan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşmuş, polis şiddet olayını önlemek için biber gazı kullanmak zorunda kalmıştı.Glendale bölgesindeki ailelerin de özellikle son 5 yıldır, okul müfredatlarına 'kadın ve erkek dışında da cinsiyetlerin olduğuna' dair bilim dışı iddiaların yer aldığı derslerin dahil edilmesine karşı mücadele verdiği öğrenilmişti.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

Bütün bunların yanında ABD'de LGBT terörü devlet desteği alıyor. ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, LGBT propagandasına sosyal medya hesabından (Twitter) yaptığı paylaşımla destek vermiş, LGBT'nin sözde bayrağını selamlayan bir ABD askerine ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı logosu kullanılmıştı.

LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

ABD'nin San Francisco şehrinde görev yapan polis ve itfaiye memurları, göndere ABD bayrağından büyük LGBT bayrağı çekip selam durmuştu.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA de LGBT furyasına katılan bir diğer kurum oldu. CIA'in Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'CIA'in onur ayı için 2023 teması 'hoş geldiniz!'' ifadeleri kullanılmıştı.



LGBT terörü bir kıtayı esir aldı! Aileler ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın

ABD Başkanı Joe Biden ise, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatına karşı çıkan eyaletleri hedef aldı. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen tıbbi müdahalelere karşı çıkarılan yasalara ilişkin 'nefret dolu' ifadesini kullanan Biden, yasaları çıkaran vekilleri 'histerik' ve 'ön yargılı' olarak adlandırdı.




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