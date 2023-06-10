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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Belediye başkanlarının birinci önceliği hizmet etmektir siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı yenilgi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' çağrısına yanıt verdi. "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" diyerek İmamoğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan CHP lideri, "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.06.2023 - 00:35 Güncelleme: 10.06.2023 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Belediye başkanlarının birinci önceliği hizmet etmektir siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Belediye başkanlarının birinci önceliği hizmet etmektir siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' çağrısına 12 gün sonra çıkabildiği ekrandan yanıt verdi.

'Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir' diyerek İmamoğlu'nu ve adaylık çıkışını açıkça hedef alan CHP lideri, 'Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz' ifadelerini kullandı.
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