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Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı yenilgi sonrası kendisini destekleyen bir televizyon kanalına çıktı. "Ağır bir yenilgi almadık" çıkışı yaptı. Bu sözlerine hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı. Son olarak CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. İnkardan vazgeçin" ifadesini kullandı. CHP'ye yakın isimlerden Şaban Sevinç de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından "Zavallıyız" paylaşımı yaptı!

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!
Ekleme: 10.06.2023 - 14:27 Güncelleme: 10.06.2023 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!
Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben Kemal, geliyorum' dedi. Ancak bir adım bile ilerleyemedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrası parti tabanından ve seçmeden yükselen 'İstifa' çağrısını bile duymazdan geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NA VETO!

Değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'yla baba-oğul ilişkisini bitirdi… Cuma akşamı da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katılıp seçimi değerlendirdi. 'Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi' sözleri artık kendisini destekleyen tüm kesimi isyan ettirdi.

ŞİMDİ DE AYTUĞ ATICI

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. 'Biz en başta şunu yapmak zorundayız; seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz. Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız.

'BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ'

Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkâr işinden derhal vazgeçmemiz gerekir' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

4 PARTİYE TEPKİLİ…

CHP'li Aytuğ Atıcı, CHP listesinden milletvekili çıkartan 4 partiyi de değerlendirdi. 'Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım' diyerek CHP seçmeninin bu duruma olumsuz baktığını dile getirdi.

HEPSİ SIRT ÇEVİRDİ

Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteleyen gazeteciler ise 28 Mayıs sonrası tutum değiştirdi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmesine 'Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum' sözleriyle tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

ÖZDİL TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Seçim öncesi Sözcü gazetesinden istifa eden Yılmaz Özdil de ağır yenilgi sonrası ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu'yla resmen dalga geçti. Attığı 'Guguk kuşunun pişkinliği hayranlık verici' sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği iddia edildi.

'12 GÜN NEDEN SUSTUNUZ?'

Her fırsatta CHP'ye destek veren gazeteci İsmail Saymaz da Cuma akşamı gerçekleşen programda Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?' sorusunu yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

ÇOK SİNİRLENDİ

Soruya oldukça sinirlendiği gözlenen Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca 'Anlatamıyorum galiba' demekle yetindi…
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Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!
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