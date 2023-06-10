Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor… Aytuğ Atıcı da isyan etti: Bu ağır bir yenilgidir!

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben Kemal, geliyorum' dedi. Ancak bir adım bile ilerleyemedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrası parti tabanından ve seçmeden yükselen 'İstifa' çağrısını bile duymazdan geldi.Değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'yla baba-oğul ilişkisini bitirdi… Cuma akşamı da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katılıp seçimi değerlendirdi. 'Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi' sözleri artık kendisini destekleyen tüm kesimi isyan ettirdi.CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. 'Biz en başta şunu yapmak zorundayız; seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz. Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız.Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkâr işinden derhal vazgeçmemiz gerekir' dedi.CHP'li Aytuğ Atıcı, CHP listesinden milletvekili çıkartan 4 partiyi de değerlendirdi. 'Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım' diyerek CHP seçmeninin bu duruma olumsuz baktığını dile getirdi.Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteleyen gazeteciler ise 28 Mayıs sonrası tutum değiştirdi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmesine 'Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum' sözleriyle tepki gösterdi.Seçim öncesi Sözcü gazetesinden istifa eden Yılmaz Özdil de ağır yenilgi sonrası ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu'yla resmen dalga geçti. Attığı 'Guguk kuşunun pişkinliği hayranlık verici' sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği iddia edildi.Her fırsatta CHP'ye destek veren gazeteci İsmail Saymaz da Cuma akşamı gerçekleşen programda Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?' sorusunu yöneltti.Soruya oldukça sinirlendiği gözlenen Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca 'Anlatamıyorum galiba' demekle yetindi…