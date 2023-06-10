İETT yolda kaldı... Gözler Ekrem İmamoğlu'nu aradı: Arızalar yüzde 60 arttı! Vatandaştan tepki yağdı...

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. İstanbul'da ulaşım çile haline geldi. Hemen her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri İstanbulluyu canından bezdirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022'de yaşanan arıza sayısının, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 arttığını belirtti.Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini söyledi.Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, 'Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı' dedi.Kaynar, kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini vurgulayarak, '2022'de otobüslerdeki arıza sayısı, bir önceki yıl yani 2021'e göre yüzde 56,77 artmıştır. Ayrıca 2022 yılında metrobüs için yeni alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsleri de 5 bin 548 kere arıza yapmıştır' açıklamasını yaptı.Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şöyle devam etti: Ayrıca 2019 yılında bu yönetim göreve geldiğinde dünyanın en genç otobüs filosuna sahip İETT'ye yeni otobüs alınmaması sebebiyle otobüs filosunun yaş ortalaması da yükselmektedir. Önceki dönemlerde İETT'nin ve İBB'nin öz kaynaklarıyla 3 bin 205 otobüs alınmışken, 2019 yılından bu tarafa sadece 160 metrobüs alınmış, bunun dışında hiç otobüs alınmamıştır. Bu da İETT'nin araç filosunun nereye gittiğiyle ilgili önemli bir işarettir.Kaynar, İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığını söyledi. İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun 10 kat artarak 2022 sonunda 7 milyar 185 milyon liraya yükseldiğini ifade etti.