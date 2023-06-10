Fatih'te korkutan yangın! Metruk binadaki yangına Fener Rum Lisesi'nden müdahale edildi

Yangın, saat 23.00 sıralarında Balat Mahallesi Sancaktar Yokuşu'nda bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dar olması nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, metruk binanın karşı tarafında bulunan Tarihi Fener Rum Lisesi'nin bahçesinden yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonrası söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.“İTFAİYE GEÇEMEDİ, DAR SOKAKLAR”Mahalle sakinlerinden Muhammed Yasir Akyüz,” Bu sokakta oturuyorum, dumanı görünce geldik. Kapı açılmıyordu, levyeyle açtılar. İtfaiyeler geçemedi, dar sokaklar. Sokağa araç çekmişler. Görüyorsunuz itfaiye aracı en aşağıda duruyor. Hala söndüremediler 1 saati geçti hala çalışıyor itfaiyeler” dedi.