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Beyaz Gazete
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını, görevine ise bu ameliyatın ardından devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ileri sürdü. Ataklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bu mesnetsiz iddiaya ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi. Kurum, yaptığı açıklamada Ataklı'nın iddialarının asılsız olduğunu belirterek itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama
Ekleme: 9.06.2023 - 23:24 Güncelleme: 10.06.2023 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama
Muhalif kanadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak ve suyu bulandırmak adına ortaya attığı mesnetsiz iddialara bir yenisi daha eklendi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini iddia eden Ataklı, mesnetsiz iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' ileri sürerek devam ettirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap

Can Ataklı'nın bu algı operasyonuna ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

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