Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok' programında yapay zekaya sorular soruldu.Sorulan sorulardan bir tanesi de 'LGBT aile yapısını tehdit ediyor mu?' oldu.YAPA ZEKADAN OLAY CEVAP!Yapay zeka sorulan soruya, ‘Hayır, LGBT aile yapısını tehdit etmez. LGBT bireylerin aile kurmaya ve aile oluşturmaya hakları vardır ve bu haklar birçok ülkede yasal olarak tanınmaktadır. LGBT aileler, sağlıklı ve destekleyici bir çevrede çocuk yetiştirmek için aynı yeteneklere ve potansiyele sahiptir. Birçok araştırma, LGBT ebeveynlerin çocukları için aynı düzeyde sevgi,bakım ve ebeveynlik becerilerine sahip olduklarını göstermektedir.” şeklinde yanıt verdi.Yapay zeka verdiği cevap ile herkesi şaşırttı...