Adana'da kan donduran cinayet: Amcasını, sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Adana genç adam, tartıştığı amcasını pompalı tüfekle ateş açarak canice katletti.Adana'da Mehmet Nazmi Simler (28), tartıştığı amcası Burak Simler'i (38) sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nazmi Simler ile amcası Burak Simler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı av tüfekle amcasına ateş açtı.KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDIKarnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı. Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler'i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.