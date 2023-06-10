ABD basınında çarpıcı sözler! Türkiye’nin atacağı adımları böyle anlattılar: Kazanan her halükarda Erdoğan!

Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği seçimler, tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapacağının kesinleşmesinin ardından Batı medyası, küresel siyaseti bekleyen gelişmelere ilişkin analizlere de başladı.Başkan Erdoğan'ın siyasetteki başarısının sırlarına ilişkin çeşitli analizlerin yayınlandığı Batı medyasında, Türkiye'nin son yıllarda etkin bir şekilde yürüttüğü dış siyaseti, yerli teknoloji hamleleri ve barış diplomasisi de mercek altın alınıyor.Son olarak ABD'li Foreign Policy dergisi, çarpıcı ifadelerin kullanıldığı kapsamlı bir analize imza attı. 'Erdoğan'ın üçüncü döneminden ne beklenmeli?' başlıklı analizde Başkan Erdoğan'ın iki önceliği olduğu vurgulandı.Başkan Erdoğan'ın, Türkiye için daha iddialı bir varlık haritası çizmek ve bunu başarmak için de Batı kurumlarındaki konumunu güçlendirmek için harekete geçtiğini söyleyen FP, Türkiye'nin ne yönde adımlar atabileceğine ilişkin tahminlerini de paylaştı.'Erdoğan, özellikle NATO ve AB içindeki etkinliğini kuvvetlendirmeye niyetli. Türkiye dünya siyasetinde daha etkin bir konuma gelirken bunu ABD ekseninde ve ABD'nin çıkarlarına göre değil, kendi çıkarlarına göre yapmak istiyor.' ifadelerini kullanan FP, Türkiye'nin dış siyasetteki kararlı tavrının altını çizdi.Rusya Ukrayna savaşındaki barış diplomasisinin mimarı olan Türkiye'nin, Rusya ile halihazırda mevcut olan kuvvetli bağlarını daha da geliştirmeyi düşündüğünü vurgulayan FP, 'Erdoğan'ın Batı'ya verdiği mesaj şu: Ankara, Rusya'yı Ukrayna meselesinde dizginleyebilen tek devlet. Gerek Bayraktar SİHA satışları, gerek tahıl anlaşması ile bu konuda ciddi adımlar attı.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın AB'ye karşı kararlı bir tavır sergilemeye devam edeceğinin altını çizen FP, 'Erdoğan AB'den artık Türkiye'nin 'demokratik olmadığı' yönündeki ithamlara son verilmesi, Avrupa piyasalarına Türk sermayesinin girişi ve Schengen bölgesine Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etmesine ilişkin baskısını artıracak' yorumuna yer verdi.Avrupa Birliği'nin Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesinden dolayı memnun olduğunu ve seçim zaferini tebrik etmek için sıraya girdiğini söyleyen FP, Erdoğan'ın elinin kuvvetli olduğunu ve AB'ye istekleri doğrultusunda baskı uygulamakta zorlanmayacağının da altını çizdi.Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen FP, 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrında bir değişiklik olmayacak. Joe Biden yönetimi, Ankara ile sıkı ilişkileri sürdürmeye niyetli. Türkiye, eskiyen hava kuvvetlerini yeni F-16 savaş uçakları satın alarak modernize etmek istiyor ama attığı adımlar burada son buluyor. Türkiye, ABD ile yeni adımlar atmaya yanaşmıyor. Washington ile eskisi gibi sıkı fıkı ilişki kurmak istemiyorlar.' ifadelerine yer vererek ilişkilerdeki dengelere ilişkin de bir tespite yer verdi.'Joe Biden Erdoğan'ı memnun etmeyi şu iki sebepten dolayı istiyor: İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesi ve ayrıca Türkiye'nin tamamen Rusya tarafına geçmemesi. Türkiye öyle ya da böyle yeni savaş uçakları alacak. Bu satın alım, Batı'dan olabilir.' yorumunu öne çıkardı.Terör örgütleriyle olan bağlantıları nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç'e dair çıkarımların da yer aldığı analizde Türkiye'nin bu konuda sert ve kararlı bir tavır koyduğunun altı çizildi.Küresel siyasette kimin baskın olduğuna ilişkin yorumlara ver veren FP, çarpıcı ifadeler kullandı. 'Hem NATO hem ABD kendi çıkarını korumak istiyor ama her halükarda kazanan Erdoğan oluyor. Batı ile ilişkilerde şartları Erdoğan belirliyor. Eskiye dönüş istemiyor, şimdiki gücünü korumayı hedefliyor. Erdoğan bunun için bölgesel nüfuzunu kullanmaya ve kuvvetlendirmeye devam edecek.' sözlerini kullanan FP, Başkan Erdoğan'ın hiçbir koşulda güçlü duruşundan geri adım atmayacağının da altını çizmiş oldu.