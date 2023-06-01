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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı

28 Mayıs gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilindeki "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı
Ekleme: 1.06.2023 - 09:26 Güncelleme: 1.06.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı
6 Mart öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sakın aday olma' uyarısına rağmen ismini masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, Twitter profilini de güncellemiş ve '13. cumhurbaşkanı adayı' ibaresini eklemişti.

Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'dan tarihi fark yiyen Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları arttı. 28 Mayıs sonrası 3 gün boyunca profilinde bu ibareyi kullanmaya devam eden Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs akşamı beklenen değişikliğe gitti.

BAY KEMAL'İ SİLMEDİ

Profilindeki '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldıran Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ibaresini silmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan 28 Mayıs gecesi yaptığı basın toplantısı sonrası sosyal medyada sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu, 3 günlük süreçte sadece Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için tweet attı.

14 YILA 12 YENİLGİ SIĞDIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerinden bu yana girdiği seçimlerde galibiyet yüzü görmedi.

2010'da Deniz Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalının ardından CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu, son olarak 28 Mayıs'ta ağır bir yenilgi yaşadı.
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