Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs seçimlerinde yeni bir hezimet yaşadı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi yenilgi aldı. Herkes 'Bu kez istifa edecek' derken Kılıçdaroğlu seçim akşamı ekranlara çıktı. 'Buradayım, gitmiyorum' açıklamasını yaptı. Bunun üzerine CHP bir kez daha karıştı. Kendi yandaş gazetecileri bile CHP liderine sırt çevirmeye başladı. Önce Fatih Portakal, 'Kemal Bey, artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak' diye çıkış yaptı. Bugün de CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz, CHP'nin MYK toplantısıyla ilgili kulis bilgilerini kaleme aldı.İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmeni yatıştırmak ve en önemlisi de kendisine karşı parti içinde başlayan tepkileri önlemek için kritik isimleri görevden alacağını, MYK'ya kendisini destekleyen yeni atamalar yapacağını yazdı. Seçmenlerin tepkisinden dolayı MYK üyelerinin istifa edeceği, yeni üyelerin de pazartesi günü seçileceği bilgisini paylaştı.CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz, 'Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu. Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek' ifadesini kullandı.İsmail Saymaz'ın iletişime geçtiği bir CHP'li MYK üyesi, PKK ile yapılan işbirliğinin mağlubiyetin en büyük nedeni olduğunu vurguladı. Bir başka ismin de yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlu tuttuğunu vurguladı. Buna rağmen Tuncay Özkan başta olmak üzere pek çok isim yaşanan hezimeti başarı olarak yorumladı. İsmail Saymaz, Özkan'ın 'CHP müthiş bir şey yaptı. Kemal bey büyük başarı elde etti' dediği bilgisini de paylaştı.Seçim boyunca Millet İttifakı'na sınırsız destek veren İsmail Saymaz, CHP liderinin istifa etmeyeceğinin kesin olduğu vurguladı. Ayrıca yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajını da yorumladı. CHP koridorlarında 'İmamoğlu'nun ayak seslerinin' yükseldiğini yazdı.Ahmet AkınAli ÖztunçBülent KuşoğluBülent TezcanDevrim Barış ÇelikFaik ÖztrakFethi AçıkelGamze Akkuş İlgezdiGökçe GökçenGülizar Biçer KaracaLale KarabıyıkMuharrem ErkekOğuz Kaan SalıcıSelin Sayek BökeSeyit TorunVeli AğbabaYüksel Taşkın'Ben Kemal, gitmiyorum'Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu.Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalaryapacak.Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak içinistifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek.Sular durulur mu?Sanmam.Bir MYK üyesi mağlubiyeti şu dört nedenle açıklıyor:-Kazanacak aday söylemi-İyi Parti'nin Altılı Masa'dan kalkması-Milletvekili listeleri ve ittifaka fazla kontenjan verilmesi-PKK ile işbirliği suçlamasıMYK üyesi, 'PKK algısını görmemize ve partiyi uyarmamıza rağmen birinci turdacevap verilmedi' diyor.Bir başka ağır top yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlututuyor.Buna karşın Tuncay Özkan gibi, liderlerini başarılı görenler de var.Özkan, şöyle diyor:'CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloğu tuttu. Bloğun 2.5 milyon seçmenedaha ulaşıp Türkiye'yi kurtarması gerek. Kemal bey büyük başarı elde etti.'CHP'nin seçimi kaybettiğini hatırlattım.Özkan şu karşılığı verdi:'Her şeyi kusursuz yapsanız bile kaybedebilirsiniz. Mücadele esastır. Öylebaksaydık cumhuriyet tarihinde siyasetçi kalmazdı. Amerika'da bile böyle değil.Mücadelemizi ideolojik temele dayandırdığımız için olayları biz öyledeğerlendirmiyoruz.'CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için insanüstü bir çaba gösterdiğinive kılpayı kaybettiğini belirterek, hakkını teslim ediyor.Hiçbiri 'Bay Kemal'e kıyamıyor.Sonuç?CHP'liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstükurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun yeniden adayolacağını düşünüyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Genel başkan aday olur. Ayrılmagibi bir düşüncesini görmüyorum' diyor.CHP'deki genel kabul, partinin Mart 2024'teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nunliderliğinde girmesi gerektiği yönünde.Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı bir arada tutabilecek teklider olduğunu dillendiriyor.Çünkü AK Parti ve MHP'den alınan İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'i elde tutmak için hem ittifakın hem HDP'nin desteğine ihtiyaç var.