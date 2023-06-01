Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceğini belirledi.Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sandıktan çıkan bu sonuçlardan sonra ise muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.Hayal kırıklığı yaşayan bir kesim daha vardı. O da eli kanlı terör örgütü PKK...Seçim süreci boyunca gerek siyasi kanat HDP gerekse dağ kadrosu, her daim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu.Öyle ki terör örgütü ve HDP, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından o kadar emindi ki destekçilerine türlü türlü vaatlerde bulundu. Gerilimi yüksek bu seçim sürecine PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angaje ve müdahil oldu. Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptı, süreçleri etkilemeye, yönetmeye çalıştı.Ancak bu müdahale sandıkta yenildi ve vatandaşlar Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki vermedi.Yaşanan seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki geldi. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Karasu, 'Muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı' dedi."Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti.