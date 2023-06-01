  • USD: 20,75 - 20,79
  • EURO: 22,19 - 22,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakı'nın vatandaşlara sokağa çıkma çağrısı yapmaması nedeniyle eleştirdi. Karasu, "Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler" dedi.

Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar
Ekleme: 1.06.2023 - 09:57 Güncelleme: 1.06.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceğini belirledi.

Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sandıktan çıkan bu sonuçlardan sonra ise muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Hayal kırıklığı yaşayan bir kesim daha vardı. O da eli kanlı terör örgütü PKK...

Seçim süreci boyunca gerek siyasi kanat HDP gerekse dağ kadrosu, her daim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu.

Öyle ki terör örgütü ve HDP, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından o kadar emindi ki destekçilerine türlü türlü vaatlerde bulundu. Gerilimi yüksek bu seçim sürecine PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angaje ve müdahil oldu. Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptı, süreçleri etkilemeye, yönetmeye çalıştı.

Destek açıklamaları bitti, eleştiriler başladı

Ancak bu müdahale sandıkta yenildi ve vatandaşlar Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki vermedi.

Yaşanan seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki geldi. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.

"Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim dediler"

Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Karasu, 'Muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı' dedi.

"Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a verdi
'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü
Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir
Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdılar
Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Economist: Beğensek de beğenmesek de Erdoğan gerçek bir zafer kazandı
Bakan Kurum müjdeyi verdi!
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
Eski CHP’li Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: İstifa et bir başkası gelsin babasının çiftliği değil
CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar
NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret: Gündemde İsveç var...
Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
Kahramankazan’da sağlık çalışanları sağlık merkezini sele teslim etmediler
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak