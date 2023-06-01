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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı canlı yayında, Türkiye'deki seçimler öncesinde Batı medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan haber ve makalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler" diyen Altun, "Sosyal medya şirketleri ve içlerinde büyütülen sanal trol ağları dezenformasyon üretim merkezi olarak başarılı olamadılar" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler
Ekleme: 1.06.2023 - 23:23 Güncelleme: 1.06.2023 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler
14 Mayıs öncesi skandal içeriklerle muhalefete açık destek veren Batı medyası, 28 Mayıs seçimlerinde sırtını sıvazladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı bozgun sonrasında çark etti. Erdoğan'ın elde ettiği ezici zafer, Avrupa ve ABD'de de yankılanmaya başladı. Seçim öncesi dönemde skandal içerikler üreten ve muhalefete açıktan destek veren Batı medyası, bükemediği bileği öpmeye başladı. Başta İngiliz basını olmak üzere çok sayıda Batı neşriyatı, yazı üslubunda değişime giderken, Ankara'nın kritik bir ortak olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 TV canlı yayında, seçimler öncesinde Batı medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan haber ve makalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Uluslararası medya devleri Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler' diyen Altun, 'Sosyal medya şirketleri ve içlerinde büyütülen sanal trol ağları dezenformasyon üretim merkezi olarak başarılı olamadılar' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın seçim zaferinin ve milletimizin iradesinin ne denli önemli olduğu ortaya çıktı'

 Altun konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Uluslararası medya devleri, sosyal medya şirketleri ve içlerinde büyütülen sanal trol ağları dezenformasyon üretim merkezi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler ve başarılı olamadılar. Ben bunların altını neden çiziyorum, Cumhurbaşkanımızın seçim zaferinin ve milletimizin iradesinin ne denli önemli ve güçlü olduğunun altını çiziyor.'
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