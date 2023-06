Eski CHP’li Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: İstifa et bir başkası gelsin babasının çiftliği değil

Devlet eski Bakanı ve 23’üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçimde hezimete uğrayan sekizli ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sevigen, “Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım. CHP FETÖ’cülerin cirit attığı parti haline gelmiş artık toplumun Kemal beye güveni yok. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil ki” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tabloya ilişkin konuştu.Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2'nci tur sonuçları sonrası sekizli ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine de tepki gösterdi. Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, “1'inci tur sonuçlandıktan sonra 2‘nci turun sonucu zaten başından beri belliydi. Yüzde 1'e yakın oyları olan 4 siyasi partiye 40 tane milletvekili verdik. Bu CHP tabanında büyük kırgınlık oluşturdu. 1'inci tur da 2'inci tur da çok başarısız, burada bir başarı yok ki başarının ölçüsü nedir; kazanmaktır. Kendi aralarında anlaşmadılar, 9 tane birbirine benzemeyen oluşum, birbirinden intikam almaya, önüne geçmeye çalışan bir oluşuma kimse oy vermedi. Burada en büyük yenilgi Kemal Bey'in, şunu anlamadı; toplumun Kemal beye güveni yok, bunun farkında değil. 13'üncü oldu, Atatürk'ten çok CHP'nin başında genel başkanlık yapıyor, Kemal Bey'in hiç umurunda değil, zerre kadar yüzü kızarmıyor.Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu o parti tamamen gitmiş yerine FETÖ'cülerin cirit attığı, Türkiye'nin ulusal birliğinden yana olmayan insanların halay çektiği bir parti haline geldi. Şimdi yine gitmiyor, önümüzde yerel seçimler var. Ankara ve İstanbul'da kesin kaybederiz, İzmir'de biliyorsunuz yüksek oy alıyoruz. İnsanlara bakış açınız farklı, Tayyip Bey birinci seçimden sonra direkt Hatay'a deprem bölgesine gitti, bizimki Babala TV'ye gitti. 3-5 kuruş yardım edenler o insanların başına ne kadar kaktılar, neler söylediler. Bunlara karşı bir etten duvar, zırh olmazsan o insanları korumazsan araştırıp bu insanlar CHP'li midir, değil midir diye ya da CHP'li değildir bunlar diye söylemezsen onları koruyamazsan onlar da sana oy vermiyorlar. Seçimi ondan kaybettik yoksa 1 milyon 200 bin oy aradaki fark büyük değil ki' dedi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş birliği yaptığı partilerle ilgili konuşan Sevigen, '6'lı masa dediğiniz o grup, 40 haramiler, siyasi sığınmacılar diyorum ben onlara, biz siyasi sığınmacıları göndereceğiz ya esas onlar siyasi sığınmacı onları atmak lazım. Duyuyorum ki şimdi arkadaşlar yeni planlar yapıyorlarmış; Beşiktaş'ı Meral Hanım alsın, uzlaşalım, Çatalca'yı Ali Babacan'a verelim, sıfır oyları yok ya. Bizim bütün il, ilçe binalarımız gözyaşıyla doluydu, Kemal Bey gitti hemen o akşam sıcak yatağında yattı. Yarın da çıkmış, ‘zafer, kazandım' neyi kazandık, bütün insanların umudu gitti, bu kadar yaklaşmamıştık. Hiç olmazsa belediyeyi kaybetmeyelim. Bak ben uyarıyorum şimdi Gürsel'in, İlhan Cihaner'in sesi çıkmaya başlamış. Bir tane işçi, köylü, sendikacı yok böyle liste olursa oy vermezler. Biz halk partisiyiz ya, çok yalan söylüyor yapamayacağı işleri vaad ediyor. Sen bu İHA'larla SİHA'larla ne uğraşıyorsun sen Cumhurbaşkanı adayısın, diyorsun ya ‘Ben cumhurbaşkanıyım'. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı alıyor eline bir kağıt geliyor, destek verecek ya ‘anayasanın ilk 4 maddesini değiştiremezsin' diye CHP genel başkanına bildiri imzalatıyor, bu ne kadar acı.Demek ki diyor ki ‘anayasanın ilk 4 maddesini ben senden daha iyi korurum', Kemal Bey'in sırf bu yüzden bile istifa etmesi gerekir. Ali Babacan, HDP değiştirmek istiyor ve bunlara da dur demiyorsun, değiştiremeyeceğim de demiyorsun. Sesler yükseliyor yavaş yavaş ümit ederim bırakır ama bırakmaz. CHP'ye çökmüşler, Kemal giderse onların siyasi hayatı biter diye düşünen var. Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım, her tarafımda yaralar çıkar. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil ki ona verilmedi ki tapusunda değil ki. Türkiye'nin geleceği için Kemal Bey'in istifa etmesi gerekir. İstanbul'daki bu Canan o koltukta nasıl oturuyor ben merak ediyorum. Kemal Bey eğer istifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım. Bu konuda ben çok ciddi bakıyorum yeni kurulacak parti de ne Mustafa Sarıgül'ün ne Muharrem Bey'in partisine benzer. Çünkü bu partiler kurulduğu zaman ölü doğmaması lazım, şimdi toplumdan bir talep var. Kemal Bey diretirse ‘Ben yine olacağım' derse zannediyorum çok ciddi bir parti kurulur” diye konuştu.14 Mayıs gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sonuçlara ilişkin açıklamalarıyla ilgili konuşan Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açıklama ne kadar yanlıştı belediye başkanlarımızın itibarlarını kırdılar, itibarsızlaştırdılar, kendileri cesaret edemediler. Biraz sonra gerçek ortaya çıkacak. On dakika evvel kazandık dediğiniz zaman beş dakika, 1-2 saat sonra çıkıyor. Ekrem Bey'in bu cezayı onaylanacak ya da onaylandı ya da onaylanmadı böyle dedikodular var. Ekrem Bey, ‘beni koruyun, kollayın böyle bir yasak gelebilir, hazır olun' İstanbul'daki seçmene bunun mesajını verdi'