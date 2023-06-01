Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj' diyerek paylaştı: Ancak o zaman hallolur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." ifadesini kullandı.