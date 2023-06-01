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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18 oy aldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18 oy aldı
Ekleme: 1.06.2023 - 11:45 Güncelleme: 1.06.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18 oy aldı
YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.
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