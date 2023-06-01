CHP yandaşı Merdan Yanardağ Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez

HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, onlarca partiden aldığı desteğe rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunda da ağır yenilgi aldı. Bozgun sonrası kendi tabanından dahi 'istifa' baskısı gören CHP lideri, kendisi hariç tüm parti yönetim kurulunu görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' tavırlarına yandaşlarından destek gecikmedi.CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir bozgun olmadığını öne sürdü.'Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez' diyen Yanardağ, 'Yüzde 48 neden başarı sayılmasın?' diye sordu.Zafer Partisi ile son gün yapılan ittifakın HDP seçmenini küstürdüğünü söyleyen Yanardağ, 'Kayyumlara evet denerek çıkılması büyük bir hataydı.' ifadelerini kullandı.Yanardağ konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:'Sonuç alamamış olmak yenildiğiniz anlamına gelmez. Bütün dünya gördü Türkiye'nin yarısı tarihin gördüğü en gerici ve devlet olanaklarını fütursuzca kullanan bir ittifaka karşı direndi.Bazılarıyla bir gün bile geçmeden üzerinden liderlik yarışına giriyorlar, ayıptır. CHP'deki tartışmaların hiçbirinde fikri bir hazırlık yok ben daha yakışıklıyım ve gencim demekten başka bir şansınız var mı bu durumda? Ben daha iyi yaparım diyorsunuz neden yüzde 48 başarı sayılmasın.Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile girilen müzakerelerde kayyumlara evet denerek çıkılması büyük bir hataydı. Ama ortada bir başarı var onu görmeden hiçbir şey yapılamaz.'