CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: Ben artık sizinle yol yürümem

Seçimlerden bozgunla ayrılan CHP, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını icra etti. İstifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını alıp kendisinin görevde kalmasına tepki gösterdi."Bahane üretmemeniz gerekiyor, o koltukta oturmamanız gerekiyor." diyen Portakal, "Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü" dedi. Millet İttifakı liderlerinin sorumluluk alıp istifa etmesi gerektiğini de söyleyen Portakal, "Bahane üretmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.Portakal konuya ilişkin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Kesin sonuç bu. Bunu değiştiremezsiniz. Siz yüzde 4,36 geridesiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor, o koltukta oturmamanız gerekiyor. Eğer oturursanız o koltukta bu seçmeni tekrar ayağa kaldırmazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Hayır, bunun riskini almak zorundasınız. Millet İttifakı liderleri yenildiler, neden sorumluluğu almıyorlar? Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Bunu her mecrada da dile getireceğim."