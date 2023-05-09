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Yurt dışında oy kullanma işlemi sona eriyor: Oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu. Oy verme işlemi bugün sona erecekken yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Ekleme: 9.05.2023 - 12:26 Güncelleme: 9.05.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışında oy kullanma işlemi sona eriyor: Oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.


Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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