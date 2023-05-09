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Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'yi topa tuttu: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler

Millet İttifakı'nın HDP ile yakınlaşması sonrası İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, PKK'nın sözde yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaparken İyi Parti'nin sessiz kaldığını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'yi topa tuttu: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler
Ekleme: 9.05.2023 - 11:09 Güncelleme: 9.05.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'yi topa tuttu: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler
Yavuz Ağıralioğlu, altılı masada yaşanan adaylık krizi sonrası zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığına isyan etti.

Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, 'Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim.' dedi.

Ağıralioğlu daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu.

PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Kemal Bey kazanırsa siyaset sıkışır: Hemen parti kurmak zorunda kalabilirim
Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağıralioğlu, “Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim” şeklinde konuştu.

'Değişiklik isteyenler çocuklarımızın katillerinden medet umuyor'
“İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir” diyen Ağıralioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti.

PKK'nın sözde yönetici kanadından gelen destek açıklamaları karşısında İyi Parti'nin sessiz kaldığını ifade ederek, hain terör örgütünün saldırılarını durdurmasının altını çizdi.

Kandil'den açıklama geliyor: İyi Parti bir şey demiyor
Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu dile getirerek şunları söyledi:

'Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki..'

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