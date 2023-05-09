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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşuyor. Togg'un bugünkü duraklarından birisi de Tekirdağ oldu.

Ekleme: 9.05.2023 - 13:41 Güncelleme: 9.05.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da
Türkiye için 'Devrim'den sonra kendi otomobilini üretmek önemli bir adım.

Vatandaşlar yerli otomobili bu duygularla merak ediyor.

Tanıtım için Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya getirilen Togg T10X, Valilik önünde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otomobili inceleyen vatandaşlardan Nurettin Deniz, gazetecilere, Togg'u Tekirdağ'da görmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

'Beklediğinden de etkileyici'
Yerli otomobilin beklediğinden de etkileyici olduğunu belirten Deniz, duygularını şöyle ifade etti:

'Türkiye'nin böyle bir araç yapmış olması insanı gururlandırıyor. Çok hoşumuza gitti. Otomobilin yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun.'

'Gurur verici bir otomobil'
Vatandaşlardan Hamdi Acar da Togg'un gurur verici bir otomobil olduğunu dile getirdi.

' Çok güzel, kemikli bir araba'
Herkesin merakla aracı inceleceğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:

Yerli otomobil Türkiye'nin devrimlerinden birisi. Özlenen arabamız Tekirdağ'a geldi. Çok güzel, kemikli bir araba. Yapanlara teşekkür ederiz.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tekirdağ'da



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