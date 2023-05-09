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Türkiye'den petrol atağı: Karada 200 yeni sondaj yapılacak

Türkiye doğalgazdan sonra petrolde de atağa kalkıyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran ve geçtiğimiz günlerde Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu yıl içerisinde kara 200 yeni sondaj daha yapmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 9.05.2023 - 10:14 Güncelleme: 9.05.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den petrol atağı: Karada 200 yeni sondaj yapılacakTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bu yıl karada 200 Sondaj yapmayı hedeflediklerini belirtti. Bilgin, “Sadece Şırnak'ta 20 tane sondaj kulesi planlıyoruz” dedi.

Yeni sondajların nerede yapılacağıyla ilgili de bilgi veren Bilgin, “Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman gibi illerdeki kaynaklara yoğunlaştık. Ayrıca Hakkari, Erzurum, Ankara ve Manisa'da da kuyu kazıyoruz. Kazmaya da devam edeceğiz. Çünkü buraları da anlamak istiyoruz. Mesela Ege'nin bir potansiyeli var mı? Bir varil bile petrol almış olmak aslında petrol sisteminin çalıştığıyla ilişkili bize bir veri sunuyor. ‘Geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz Ben buradayım ama doğru yerde değilsiniz kardeşim. Gidin, doğru çalışın. Yakalamaya çalışın' diyor” ifadelerini kullandı.

6.1 milyar dolar cirosu var
Hürriyet'in haberine göre; Bilgin, Şırnak'ta yeni keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol kuyusunun vana açılış töreni sonrasında gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir Seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı.

Bilgin, TPAO'nun hem kamu hem de özelde birinci sırada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Biz 6.1 milyar Dolar cirosu olan bir şirketiz. Bunu su satarak elde etmedik. Türkiye'nin geçmiş dönemdeki en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik. Bu siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vs değil, bildiğimiz 1 dolar. Yurtiçi ve yurtdışı dahil toplam üretimimiz 6.1 milyar dolar, 180 bin varil. Üretiminiz artmadan bu ciroyu artırmanız mümkün olmadığına göre demek ki üretimimiz artmış. Birisi ‘Üretiminiz arttı' dediğinde, ‘Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var. Bugün itibarıyla elbette o kadar yok ama yine ciddi bir para var.”

Kuyuda suyla karşılaşmadık
Bilgin, petrol aramalarında rezervuarda su çıkmasının petrolcülerin en çok korktuğu işlerden biri olduğunu belirterek, Aybüke Yalçın kuyusunda böyle bir şey yaşamadıklarını söyledi. Bilgin, “Su kontağı nerededir diye görebilmek için ilk tespit yaptıktan sonra 150 metre daha aşağıya gittik ve su görmedik içerisinde. . Riskler her zaman var ama biz bunun önlemlerini aldık. Kuyumuzu 2 bin 650 metreden sonra 150 metre daha derinleştirdik. Suyla karşılaşmadığımız için aslında rezervuar kalitesi bizim ilk öngörümüzden daha iyi” diye konuştu.

Yurtdışında da arıyoruz
Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz aradıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

“Yurtdışında da varız. Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan, Rusya, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ve Brezilya ile görüşme içerisindeyiz. Bu çerçeve içerisinde organizasyonumuzu geliştireceğiz. Şu anda Azerbaycan, Irak ve Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın. Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin varillik üretim var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınıza göre çok daha kârlı, çok daha avantajlı. Evet, yurtdışında da arıyoruz, üretiyoruz ama içeride bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz.”

Bilgin yeni saha çalışmaları hakkında da bilgiler verdi: “Amasra sahasındaki keşif kuyularını kazıyoruz. Burada da yaptığımız keşiften sonra Aybüke Yalçın Sahası'nın keşif kuyularını kazacağız. Rezervuarın sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın Kuyusu'nda da ağırlıklı işimiz bizim bu sahayı nasıl geliştirebileceğimiz yönünde olacak.” diye konuştu.
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