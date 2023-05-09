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Trafikte 'makas' terörü kazaya neden oldu! 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Faciada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ekleme: 9.05.2023 - 01:21 Güncelleme: 9.05.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Trafikte 'makas' terörü kazaya neden oldu! 1 ölü, 4 yaralı
Trafikte makas atarak yol alan sürücü, can kaybına neden oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında O-2 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Makas atarak ilerleyen otomobil, trafiğin yavaşladığı Karanfilköy Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi nedeniyle Caner Çiftçi'nin kullandığı 34 RU 2409 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, servis minibüsüne arkadan vurdu. Servis minibüsü ise, önce bariyere ardından da önündeki 2 hafif ticari araca çarptı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından, makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Kazada, 34 Ru 2409 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarından inerek yardıma koştu. Otomobildeki 3 kişi, vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücü Caner Çiftçi ile arka koltukta oturan bir kişi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön tarafında sıkışan sürücü ile arkasında oturan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Caner Çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emin Ceylan, Mustafa Bayram, Abdülsamet Abaramak ve Berkay Kamacı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle, O-2 Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Arabul 'Ben en önde, sol şeritte giderken, arkadaki araçlar kapışıyorlar. Servis aracına vuruyor, önündeki araca vuruyor, bana vuruyor. Gören arkadaşlar öyle diyor' diye konuştu. Servis minibüsü şoförü Yusuf Demir ise 'Uçtu üzerimize, uçtu. Arkadaki araç üzerimize uçtu. Serviste benden başka kimse yoktu. Bende bir şey yok, sadece araçta hasar var' dedi.
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