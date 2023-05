The Economist'ten alçak operasyon: Başkan Erdoğan düşmanlığını zirve noktaya taşıdılar

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan tarihi seçimler, Batı medyası tarafından yakından takip ediliyor. Seçimlere günler kala operasyonel manşetlerini artıran Batı medyası her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. 4 Mayıs tarihinde yayınladıkları Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağı ile tepkilerin odağında olan İngiliz The Economist dergisi, bu kez daha da ileri giderek ilgili kapağı tüm platformlarda öne çıkarmaya başladı.Londra merkezli The Economist dergisi Mayıs ayı kapağında açık açık Erdoğan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Türkiye'deki seçimlerin '2023'ün en önemli seçimi' olduğunu yazan derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra 'Erdoğan gitmeli' ve 'Oy verin!' ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel kullanıldı. Haberlerde açıkça 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ettiler.Aynı Economist 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'Kimsenin adil olmasını beklemediği yarışı Erdoğan'ın kolayca kazanması bekleniyor' diyerek seçimlerin güvenliğine ve şeffalığınaa gölge düşürmeye çalışmıştı.Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran The Economist, skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.Erdoğan düşmanlığında zirve yapan The Economist, internet sitesinde de 4 Mayıs tarihinde yapılan haber, halen en üst sırada gösterilmeye devam ediyor.Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, 'yenilmez' anlamına gelen 'unbesiegbar' kelimesini kullandı ancak 'un' ekini siliniyormuş gibi gösterdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, The Economist'in sistematik hale getirdiği kara propogandaya tepki gösterdi. Dağ, 'İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına 'Erdoğan gitmeli' yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, 'Hevesi kursağında kalanlar' listesine The Economist'i de ekleyecek.' ifadelerini kullandı.Kapakta 'yenilmez'i 'yenilmez değil' imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, 'Ayrılış mı yoksa kaos mu?', 'Erdoğan kaybederse ne olur?' gibi ifadelere yer verdi.Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor. Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken 'Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor.' denildi.Fransız Lexpress ise 'Erdoğan ve kaos riski' başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. 'Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu' konularını işlendiği kapakta 'Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi' başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.Londra merkezli The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye verdiği röpartajdan bir alıntı yaptı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kremlin'le değil Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' açıklamasına yer verildi.