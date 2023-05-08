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Beyaz Gazete
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Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına, "Aleviler özbeöz Türk'tür. PKK'nın Mezopotamya Aleviliği masalına inanmazlar. Dahi sen topukla Selo. Türk-Kürt-Alevi-Sünni kardeştir. PKK ve Yeşil Sol kalleştir" şeklinde yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt
Ekleme: 8.05.2023 - 23:17 Güncelleme: 9.05.2023 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt
Türkiye'nin kaderi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde belli olacak.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçimdir kazanamadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bu kez farklı yöntemlerle çıkacak.

Birlikte yol yürüdüğü partilerin desteğinin yetmeyeceğini bilen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi de arkasına aldı.

Gün içinde Kırklareli'de vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Biz bu CHP'ye, PKK'ya vatanımızı böldürmeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizim Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın bölücü paylaşımına Ümit Özdağ'dan yanıt

Demirtaş'ın paylaşımına Özdağ'dan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden biri olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise bölücülüğünü bir kez daha gözler önüne sererek, 'Yeşil Sol Parti, Alevi hareketinin ve Alevilerin temsilcisidir. Bu temsiliyetin adaylarından biri de Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat Dede'dir. Alevi canlarımızı bu temsiliyete ve iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum. Oylar Yeşil Sol Parti'ye' paylaşımında bulundu.

Selahattin Demirtaş'a yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, 'Zafer Partisi; Türkistan'da, Yesi'de, Hoca Ahmet Yesevi ocağından aldığı toprağı 850 sene sonra Hacı Bektaş'ta kara dut ağacının dibine dökerek yola çıktı. Ne Yesi'de ne Hacı Bektaş'ta PKK'lı soytarıları görmedik. Aleviler öz ve öz Türk'tür. PKK'nın Mezopotamya Aleviliği masalına inanmazlar. Dahi sen topukla Selo. Türk-Kürt-Alevi-Sünni kardeştir. PKK ve Yeşil Sol kalleştir' notunu düştü.

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