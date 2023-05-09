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O iller sağanak yağışa teslim! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış var. Yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Ekleme: 9.05.2023 - 09:26 Güncelleme: 9.05.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
O iller sağanak yağışa teslim! Bugün hava nasıl olacak?
Günün hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi , İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu (Sivas hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

SAKARYA 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Öğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ve Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 12°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 23°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 17°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 17°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 17°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler doğusu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 20°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı akşam ilk saatler, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile bu akşam Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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