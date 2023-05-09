O iller sağanak yağışa teslim! Bugün hava nasıl olacak?

Günün hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi , İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu (Sivas hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlıSAKARYA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlıDENİZLİ 14°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ve Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıHATAY 15°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 12°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 11°C, 23°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 17°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 17°CÖğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 17°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 14°CÖğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler doğusu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 15°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 20°CÖğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı akşam ilk saatler, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile bu akşam Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 23°CParçalı, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı