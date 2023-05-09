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Eski sevgilisine sokakta öyle şeyler yaptı ki! Çevredekiler dövüp polise teslim etti!

İzmir'de bir zorba, eski sevgilisine sokak ortasında tekme tokat saldırdı. Genç kadın, aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı...

Ekleme: 9.05.2023 - 11:23 Güncelleme: 9.05.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Eski sevgilisine sokakta öyle şeyler yaptı ki! Çevredekiler dövüp polise teslim etti!Dehşet dolu olay dün akşam Alsancak'ta yaşandı. A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı.

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.'yi yakalayarak dövdü.

Eski sevgilisine sokakta öyle şeyler yaptı ki! Çevredekiler dövüp polise teslim etti!

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Eski sevgilisine sokakta öyle şeyler yaptı ki! Çevredekiler dövüp polise teslim etti!

Görüntüde, A.E.'nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme atarak darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı.

Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti.

Gözaltına alınan A.E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eski sevgilisine sokakta öyle şeyler yaptı ki! Çevredekiler dövüp polise teslim etti!


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