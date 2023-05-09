Dünyanın gözü Türkiye'de! Tek bir endişeleri var: Kritik seçim sonrası bize ne olacak?

14 Mayıs'a günler kala dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye'deki seçimler sonrası ise uluslararası alanda pek çok ülkenin endişesi kendilerine ne olacağı. Oldukça önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin başta Rusya-Ukrayna ilişkileri olmak üzere dünyadaki pek çok süreçte etkili olması yabancı basının "Türkiye'deki seçimler niçin dünyanın en önemli seçimi?" sorusunu sormasına neden oluyor.

Washington Post ise dün yayımladığı bir haberinde Türkiye'de Erdoğan'ın halen çok güçlü olduğuna vurgu yaparak 'Türkiye, Erdoğan'ı üzmez' analizinde bulundu.Washington Post ise dün yayımladığı bir haberinde Türkiye'de Erdoğan'ın halen çok güçlü olduğuna vurgu yaparak 'Türkiye, Erdoğan'ı üzmez' analizinde bulundu.ürkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın yakından takip ettiği bir durum halini aldı. Daha aylar öncesinden dünyanın önde gelen uluslararası haber ajansları seçimin dünya için önemli olduğuna dikkat çekmişti.Bu sabah da uluslararası ajansların manşetlerini Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler süsledi. Türkiye'deki seçimlerle ilgili hemen hemen her gün bir analize yer veren Yunan basınında yine bir haber vardı.Haberde, Türkiye'de seçimin sonucu ne olursa olsun Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin değişmeyeceğine dikkat çekildi.Haberin devamında 'Sorun iktidardaki şahıslardan çok daha eskilere dayanan bir durum. İsmi koyulmayan bir Soğuk Savaş var' denildi.Dün akşam saatlerinde ise yabancı basında halen Büyük İstanbul mitinginden bahsediliyordu. Bir haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden bir hafta önce İstanbul'da güçlü bir miting düzenledi' denildi.Reuters ise yayımladığı bir haberde Türkiye'deki seçimlerin önemli isimlerine yer verdi.Başka bir haberinde ise Reuters, Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili 'Erdoğan, muhalafeti provokasyon yapmakla suçluyor' başlığını attı.Alman gazetesi Bild ise seçim kampanyasında 'çılgınlıkların' olduğuna dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu 'ayyaş' olmakla suçladığından bahsetti.Washington Post ise dün yayımladığı bir haberinde Türkiye'de Erdoğan'ın halen çok güçlü olduğuna vurgu yaparak 'Türkiye, Erdoğan'ı üzmez' analizinde bulundu.